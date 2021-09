„Tygodnik Podhalański” ostrzega turystów, którzy wybierają się na Gubałówkę. Chodzi o dzikie zwierzę, które od kilku dni pojawia się w okolicach niezwykle popularnej góry w Zakopanem.

Dzikie zwierzęta w Tatrach to nie novum. Wybierając się na szlak musimy liczyć się z tym, że natkniemy się na któreś z nich. Mowa tu najczęściej o sarnach czy jeleniach, jednak zdarzają się także te dziksze, rzadziej spotykane zwierzaki.

Jeden z nich grasuje ostatnio nieopodal Gubałówki. Informację o tym fakcie przekazał za pośrednictwem Twittera „Tygodnik Podhalański”. Chodzi o niedźwiedzia, który od kilku dni pojawia się przy posesjach.

„Uważajcie na niedźwiedzia na Gubałówce. Nie wiadomo, czy to ten sam niedźwiedź, który wiosną schodził ze stoków Gubałówki na Tatary. Wiadomo, że od paru dni zwierzę pojawia się przy posesjach na Furmanowej i Ligasówkach” – czytamy na profilu społecznościowym „Tygodnika Podhalańskiego” w serwisie Twitter.

Zdarza się, że dzikie zwierzęta schodzą do siedlisk ludzkich. Zwykle szukają tam pożywienia, które jest łatwiejsze do zdobycia niż w lesie. Jest to jednak niepożądane zjawisko, ponieważ zwierzęta, w tym przypadku niedźwiedź, stopniowo tracą w ten sposób swoje naturalne instynkty i płochliwość, które zaczynają się stępiać. Dlatego bardzo ważne jest, by zwierząt nie oswajać i najlepiej przepędzać je z takich miejsc.

Przykrym finałem zakończyła się sytuacja ze słowackich Tatr, gdzie niedźwiedzica regularnie schodziła do jednego z miasteczek. „Zespół interwencyjny z Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej podjął decyzję o uśpieniu i zabiciu niedźwiedzia z Tatr. Jak informują służby, zdecydowali się na ten krok, ponieważ miś mimo ogromnych wysiłków ekologów „bezpowrotnie stracił swoją naturalną płochliwość”. Przez to niebezpiecznie zbliżał się do terenów zamieszkałych” – podawał wówczas serwis o2.pl. Więcej TUTAJ.