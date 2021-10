Kolejna szokująca informacja białoruskiej straży granicznej. Syryjczycy mieli być pobici przez polskich pograniczników – tak swój tekst zapowiada portal „Wyborcza.pl”. W internecie zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów. „Gdy myślę, że Wyborcza osiągnęła już dno, to oni sprowadzają pogłębiarkę” – napisał prof. Stanisław Żerko.

„Białoruska straż graniczna twierdzi, że Syryjczycy mieli być pobici przez polskich pograniczników” – brzmi tytuł jednego z tekstów, które ukazały się w niedzielę na stronie wyborcza.pl.

Autor powołuje się na doniesienia białoruskich służb w kontekście zachowania polskich Strażników Granicznych. Przedstawiciele reżimu Alaksandra Łukaszenki oskarżają Polaków o skandaliczną postawę wobec migrantów. „Tylko obserwowali, nie próbując pomóc ludziom na skraju śmierci” – czytamy.

Publikacja wstrząsnęła internautami. Wielu komentatorów nie ukrywa zdziwienia, że polskie medium powołuje się na informacje białoruskiej straży granicznej, która podlega reżimowym władzom tego kraju.

Czy ja dobrze czytam? Przytaczacie białoruską "informację" o Polsce? Naprawdę nie na odwrót? UE chce ochrony granic, GW trzyma sztamę z Łukaszenką. To kto wypycha Polskę na Wschód?

Sorry ale chyba macie jakiś problem. Powoływanie się na doniesienia białoruskiej SG?? Ile tekstów napisaliście o manipulacjach i kłamstwach Łukaszenki?? A teraz kolportujecie coś co może być kłamstwem?

Wyborcza niczym się nie różni od Russia Today.

Jest o tyle gorsza, że RT nie udaje. GW za to nadal robi za "polską gazetę".

Wiele można powiedzieć o medium, które powtarza propagandę obcego dyktatora i mordercy, byle uderzyć w nasz kraj.. Ale na pewno nie to, że to polska gazeta