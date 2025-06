Konflikt wokół rozpoznawania protestów wyborczych nasila się. Prokurator Generalny Adam Bodnar wydał w środę specjalny komunikat. – Konsekwentnie postuluję konieczność wyłączania wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego od orzekania – podkreślił.

Wybory prezydenckie zakończyły się już ponad dwa tygodnie temu, jednak nie wszyscy uznają ich wyniki, tj. zwycięstwo Karola Nawrockiego. Wielu zwolenników Rafała Trzaskowskiego postuluje konieczność ponownego przeliczenia głosów.

Głos w sprawie zabrał w środę Prokurator Generalny, szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar. – W sprawie protestów wyborczych, a także ważności wyborów nie powinni orzekać sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – czytamy w oświadczeniu.

Bodnar zabiera głos ws. rozpoznawania protestów wyborczych. Wskazuje izbę Sądu Najwyższego, która powinna orzekać w tej sprawie

– Konieczność rozstrzygnięcia tej kwestii przez prawidłowo powołanych sędziów wyraziła także PKW w opublikowanym wczoraj sprawozdaniu z wyborów prezydenckich. Sędziowie Izby KNiSP nie spełniają wymogu niezawisłości i bezstronności, a sama Izba nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji – dodał.

W sprawie protestów wyborczych, a także ważności wyborów nie powinni orzekać sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Konieczność rozstrzygnięcia tej kwestii przez prawidłowo powołanych sędziów wyraziła także PKW w opublikowanym wczoraj… — Adam Bodnar (@Adbodnar) June 18, 2025

Bodnar przekonuje, że jest jedno wyjście w zaistniałej sytuacji. – Orzeczenia (Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego) nie mogą więc mieć waloru orzeczeń Sądu Najwyższego. Potwierdziły to ETPCz, TSUE, a także Sąd Najwyższy RP – wyjaśnia.

– W mojej opinii, w sprawie protestów wyborczych oraz ważności wyborów orzekać powinni sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Są oni powołani w sposób gwarantujący ich niezależności i niezawisłość. Skoro Konstytucja przyznaje obywatelom prawo do zgłaszania protestów, to powinien je rozpoznawać organ, do którego mają zaufanie – niezależny Sąd Najwyższy – dodaje.

