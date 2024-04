W Polsce trwają wybory samorządowe. Przebiegają one spokojnie, choć w niektórych miejscach doszło do incydentów. Do jednej z obwodowych komisji w Płocku przyjechała wezwana policja. Jedna z członkiń komisji przyszła zupełnie pijana.

Przewodnicząca obwodowej komisji wyborczej od razu zorientowała się, że jedna z członkiń jest pod wpływem alkoholu. Wezwała policję.

„Na miejsce udał się patrol. Kobieta w wieku 45 lat została zbadana na stan trzeźwości. Okazało się, że ma blisko 3,5 promila alkoholu” – powiedziała cytowana przez RMF FM rzeczniczka płockiej policji sierż. szt. Monika Jakubowska.

Rzeczniczka policji dodała również, że do sądu skierowano wniosek o ukaranie 45-latki. Jednocześnie wykluczono ją z komisji.

Źr. RMF FM