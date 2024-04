Wojciech Szczęsny udzielił wywiadu dla kanału Foot Truck. Podczas rozmowy ujawnił tajemnicę swojego krótkiego zniknięcia przed rzutami karnymi w meczu z Walią.

Reprezentacja Polski pokonała Walię w meczu barażowym i awansowała na Mistrzostwa Europy w Niemczech, które odbędą się już w czerwcu tego roku. Bohaterem spotkania był Wojciech Szczęsny, który w serii rzutów karnych obronił decydującą jedenastkę.

Niedawno golkiper Juventusu Turyn oraz etatowy bramkarz naszej kadry narodowej udzielił wywiadu Łukaszowi Wiśniowskiemu z kanału Foot Truck. Bramkarz zdradził swoją małą tajemnicę.

Szczęsny przed serią rzutów karnych zniknął bowiem na chwilę z murawy. Gdzie był w tym czasie? Golkiper przyznał, że analizował rzuty karne. Okazuje się jednak, że robił to w nietypowych okolicznościach.

Wielu może być oburzonych, a część może uznać, że Szczęsny jest po prostu sobą. Bramkarz turyńskiego Juventusu stwierdził bowiem, że analizował rzuty karne „z dymkiem”.

– Żeby jednak nie było, że poszedłem na fajkę, to wybrałem się w spokoju oglądać rzuty karne, a w spokoju to usiadłem sobie z dymkiem i analizowałem – powiedział reprezentant Polski.

– Tak naprawdę teraz to, co robię to nie palenie, tylko podgrzewanie tytoniu – dodał po chwili Szczęsny w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim na kanale Foot Truck w serwisie YouTube.

