Media chorwackie, powołując się na regionalną prokuraturę w Warażdinie, poinformowała o śmierci drugiego kierowcy. Wypadek autokaru w Chorwacji nadal wywołuje mnóstwo emocji i odbija się szerokim echem.

Wypadek autokaru w Chorwacji nastąpił w sobotę około godz. 5:40 na autostradzie na północ od Zagrzebia. Podróżowali nim polscy pielgrzymi zmierzający do sanktuarium w Medjugorje na terenie Bośni.

Z nieznanych dotąd przyczyn w pewnym momencie pojazd zjechał z drogi na pobocze i wpadł do rowu rozbijając się o betonowe wzmocnienia. Niestety wypadek autokaru okazał się niezwykle tragiczny w skutkach. Śmierć poniosło 12 osób, a 32 odniosły obrażenia, niektórzy poważne.

Najnowszą informacją jest ta o śmierci drugiego kierowcy pojazdu. Podały ją chorwackie media.

Prawdopodobnie do końca tygodnia do Polski powróci kolejna grupa poszkodowanych. „W tej chwili polscy pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala, podpisują oświadczenia dostarczone przez policjantów o tym, że chcą powrócić do kraju” – mówiła w Polsat News polska konsul w Zagrzebiu Dagmara Luković.

Źr. Polsat News