Wypadek w Krakowie. W nocy z piątku na sobotę doszło do tragedii, w której zginęło czterech młodych mężczyzn. Okazało się, że wśród ofiar był syn znanej celebrytki, 24-letni Patryk.

Wypadek w Krakowie kosztował życie czterech młodych mężczyzn. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. – Po godzinie 3 nad ranem dostaliśmy zgłoszenie, że pojazd osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na nadbrzeże z mostu Dębnickiego i nikt z samochodu nie wychodzi – powiedział mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, cytowany przez „Fakt”.

Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w #Krakow.ie. W nocy kierowca przy dużej prędkości stracił panowanie nad samochodem (być może hamował, ponieważ zauważył pieszego wchodzącego na jezdnię w niedozwolonym miejscu), uderzył bokiem w mur i dachował na schodach. (1/2) pic.twitter.com/TNWdhgtK54 — Kraków (@krakow_pl) July 15, 2023

Wiadomo, że samochód jechał al. Krasińskiego w stronę mostu Dębnickiego. Jednak kierowca stracił panowanie. Rozpędzone auto uderzyło w słup sygnalizacji, zjechało ze schodów i dachowało. Ostatecznie zatrzymało się na murze. Służby poinformowały o śmierci czterech osób.

Wypadek w Krakowie. Wśród ofiar syn celebrytki

Okazało się, że wśród ofiar był syn celebrytki Sylwii Peretti (znanej z programu TVN „Królowe życia”), 24-letni Patryk. Wiadomość potwierdził menedżer Sylwii Peretti, który poinformował o tym w rozmowie z Pudelkiem.

– Tak, to potwierdzona wiadomość. Dzisiaj o 3 w nocy Patryk jako pasażer samochodu zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą… Patryk nie kierował, miał doświadczenie. Stracili panowanie nad samochodem – powiedział.

Przeczytaj również: