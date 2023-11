Zgrzyt w trakcie inauguracyjnego posiedzenia parlamentu. W pewnym momencie wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy część posłów wybuchła gromkim śmiechem. Wszystko zostało nagrane.

W poniedziałek, 13 listopada odbyło się uroczyste inauguracyjne posiedzenie Sejmu. Tradycyjnie podczas obrad głos zabrał prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu podjął wiele tematów dotyczących wyzwań, które stoją przed nowym parlamentem. Zapowiedział m.in., że będzie przyglądał się pracy Sejmu i nie będzie się bał wetować ewentualnych, niezgodnych z prawem rozwiązań.

– Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne zastrzeżenia merytoryczne, czy prawne to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta, czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego – zapewnił. – Obóz polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym wielokrotnie także w odniesieniu do głośnych medialnie ustaw w ciągu ostatnich 8 lat – zaznaczył.

Nieprzyjemna sytuacja podczas wystąpienia prezydenta. Zaczęli się śmiać

Nie obyło się jednak bez zgrzytu. W pewnym momencie, prezydent nawiązał do ostatnich doniesień i wycofywania się z obietnic przedwyborczych przez niektórych polityków dotychczasowej opozycji.

– Chciałbym jednak z tego miejsca wyraźnie powiedzieć wszystkim formacjom politycznym. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ja swoje słowa traktuję niezwykle poważnie, wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę, zrealizujcie je – stwierdził.

Na jego słowa politycy Koalicji Obywatelskiej zareagowali gromkim śmiechem. Zostało to nagrane.

Posłowie PO rechoczą podczas wystąpienia Prezydenta. Pan Tusk też. pic.twitter.com/c5BNHW6PRm — Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) November 13, 2023

Andrzej Duda o tym, że nie zawaha się użyć weta czy skierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.



Kiedy prezydent mówił o tym, że będzie strzegł przepisów prawa, po stronie nowej większości wybuchł śmiech. @wirtualnapolska pic.twitter.com/tMfDypNnir — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 13, 2023

Reakcja opozycji na słowa Prezydenta o konieczności realizacji obietnic wyborczych. pic.twitter.com/QcQZ8hJ2Fz — Wojciech Zubowski 🇵🇱 (@WZubowski) November 13, 2023

