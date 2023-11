Dąbrowscy kryminalni zatrzymali sprawcę ataku bagnetem na trzech mężczyzn. Podejrzewany 30-latek jest znany dobrze policjantom, bo ledwie tydzień wcześniej wyszedł z więzienia. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

Do poważnego zdarzenia doszło przed południem w dniu Wszystkich Świętych na jednym ze skwerów w dzielnicy Gołonóg. 30-letni sprawca zaatakował bagnetem trzech mężczyzn w wieku od 33 do 59 lat. Zareagowali świadkowie. Ranni trafili do szpitala, a dąbrowscy policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Następnego dnia dąbrowski mundurowy, który w czasie wolnym od służby znajdował się w pobliżu miejsca zdarzenia, rozpoznał podejrzanego na parkingu sklepowym. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do policyjnego aresztu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na postawienie mu zarzutu potrójnego usiłowania zabójstwa. Szybko ustalono, że 30-latek przeszło tydzień temu wyszedł z więzienia, gdzie odbywał zasądzony wcześniej wyrok.

Mężczyznę notowano za liczne kradzieże, zniszczenia mienia, groźby i kradzieże rozbójnicze. Teraz ponownie trafił on na 3 miesiące do aresztu tymczasowego, gdzie poczeka na wyrok. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

Źr. Policja