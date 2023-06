Zabójstwo Anastazji wstrząsnęło Polską. Poruszony dramatem jest m.in. poseł Lewicy Maciej Gdula. Polityk jednak w swoim wpisie zwraca uwagę na problem komentarzy na temat narodowości sprawcy.

Zabójstwo Anastazji jest głównym tematem medialnym ostatnich dni. Greckie służby nieustannie prowadzą śledztwo ws. ustalenia sprawców tego brutalnego mordu. Dotychczas ustalono, że podejrzanym jest 32-letni obywatel Bangladeszu.

Fakt, że media podają narodowość mężczyzny nie spodobał się Maciejowi Gduli. Poseł Lewicy przyznaje, że morderstwo młodej dziewczyny jest wielką tragedią. Jednak przy okazji postanowił poruszyć temat przemocy w… Polsce.

„W Polsce średnio co 4 dni kobieta ginie z rąk mężczyzny. Obrzydliwe komentarze po tej zbrodni są wyrazem pogardy wobec kobiet, która cześć mężczyzn prowadzi na drogę morderstwa. Niezależnie od rasy sprawcy i miejsca zbrodni” – napisał.

Zabójstwo Anastazji Rubińskiej to wielka tragedia. W Polsce średnio co 4 dni kobieta ginie z rąk mężczyzny. Obrzydliwe komentarze po tej zbrodni są wyrazem pogardy wobec kobiet, która cześć mężczyzn prowadzi na drogę morderstwa. Niezależnie od rasy sprawcy i miejsca zbrodni. pic.twitter.com/kXGJrAadDk

„Pojawiło się sporo pytań o źródła danych w kontekście wpisu, że w Polsce niestety co 4 dni mordowana jest kobieta a sprawcami są mężczyźni. Danych dostarcza policja i Eurostat. Mamy około 300 morderstw dokonanych rocznie a 1/3 dotyczy kobiet” – dodał.

W sieci zagotowało się pod wpisem posła.

Około 70% ofiar zabójstw w Polsce to mężczyźni. Wyjaśnijcie mi jak to jest, że podkreślanie, że kobiety giną z rąk mężczyzn to nie jest seksizm, a zwrócenie uwagi na pochodzenie etniczne sprawców zbrodni to jest rasizm? https://t.co/gCLXxeSVAP