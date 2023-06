Greckie media opublikowały ostatnie zdjęcia 27-letniej Anastazji, która padła ofiarą bestialskiego zabójstwa. Fotografie pochodzą z monitoringu w jednym ze sklepów na greckiej wyspie Kos, gdzie kobieta robiła zakupy.

Śmierć Anastazji wstrząsnęła opinią publiczną. Młoda kobieta przebywała na wyspie Kos w Grecji, gdzie pracowała w jednym z tamtejszych hoteli. 12 czerwca słuch o kobiecie zaginął i rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Niestety po sześciu dniach natrafiono na jej zwłoki. Zatrzymano już pierwszych podejrzanych.

Tymczasem grecki serwis Protothema opublikował we wtorek 20 czerwca nieznane do tej pory zdjęcia Anastazji. Najprawdopodobniej to ostatnie kadry z Polką z feralnej nocy. Serwis informuje, że widać na nich 27-latkę, która późnym wieczorem wychodzi z supermarketu. Już wtedy towarzyszył jej 32-latek z Bangladeszu, który jak dotąd jest głównym podejrzanym o zabójstwo.

Inne zdjęcia ukazują młodą Polkę w pobliżu samochodu na parkingu. Niedługo później kontakt z kobietą się urwał.

Źr. Radio ZET; facebook