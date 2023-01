Stało się! Rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Rosji Maria Zacharowa wspomniała o Radosławie Sikorskim. Rosyjska urzędniczka określiła go mianem „orędownika prawa międzynarodowego”.

Wypowiedź Radosława Sikorskiego odbiła się szerokim echem w mediach. Przypomnijmy, że eurodeputowany podzielił się zaskakującą opinią na temat rzekomych rozważań rządzących dotyczących rozbioru Ukrainy.

– Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – powiedział na antenie Radia ZET.

Sikorski bronił swojego zdania również po emisji programu. „Miał moment zawahania w swej polityce wobec Ukrainy. Bo miał. A Orban ma do dzisiaj” – stwierdził na Twitterze. „Powiedziałem też , że w sprawie Ukrainy mamy zgodę ponad podziałami. Choć my nie proponowalibyśmy, jak to zrobił Kaczyński, misji NATO na zachodniej Ukrainie bez uzgodnienia z Sojuszem” – dodał.

Prawie nikt w Polsce nie knuje przeciwko Ukrainie. My odrzuciliśmy aluzje Putina i ofertę Żirinowskiego. Ale Pan z Kaczyńskim ogłosiliście wbrew NATO propozycję wejścia wojsk na zach. Ukrainę, którą Żełenski stanowczo odrzucił.

I to wy daliście pożywkę rosyjskiej propagandzie. — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 23, 2023

Zacharowa o Sikorskim: Jakie niesamowite rewelacje orędowników prawa międzynarodowego wychodzą na jaw każdego dnia

Jak się łatwo domyślić, Sikorskim i jego wypowiedzią szybko zainteresował się Kreml. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa opatrzyła cytat polskiego eurodeputowanego swoim komentarzem.

– Jakie niesamowite rewelacje orędowników prawa międzynarodowego wychodzą na jaw każdego dnia. Były minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski powiedział, że Warszawa rozważała podział Ukrainy na początku rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej – podkreśliła.

W zamieszczonych linkach znalazły się odnośniki prowadzące do konferencji prasowych rosyjskiego MSZ. Na jednym z nich, 29 grudnia, zapytano ją o planach przejęcia zachodnich terenów Ukrainy.

– Rzeczywiście, taką linią podąża szereg struktur politycznych, publicznych i 'głębokich’ w Polsce. Jeśli chodzi o oficjalne oświadczenia, wiele pozostaje za kulisami lub ma życzliwą retorykę. Istnieje wiele dowodów na coś przeciwnego – podkreśliła.