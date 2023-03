Miasto Zamość wydało pierwszy, oficjalny komunikat ws. śmierci 16-letniego Eryka. Młody mężczyzna został zakatowany przez swoich rówieśników w centrum miasta. Jeden z nich odpowie za zabójstwo, pozostali za udział w pobiciu.

Jest oficjalny komunikat zamojskiego magistratu dotyczący tragedii, która 28 lutego rozegrała się w centrum miasta. Na miejscu zakatowany został 16-letni Eryk. do zdarzenia doszło w biały dzień…

Miejscy urzędnicy tłumaczą, że celowo nie zabierali głosu w tej sprawie przez kilka ostatnich dni. Chcieli bowiem „pozostawić miejskie profile w ciszy”. – Kilka dni temu doszło do niewyobrażalnej tragedii. Sytuacja, która miała miejsce 28 lutego nie powinna się zdarzyć. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci… pozostawiliśmy profile miejskie w ciszy – czytamy.

– Pamiętajmy jednak o tym, że żałoba wymaga ciszy, skupienia, poukładania myśli, modlitwy. W tych trudnych chwilach ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku – napisano.

Miasto Zamość wydało komunikat ws. śmierci 16-letniego Eryka

– Wyroki zostawmy sądom, dochodzenie – policji. W tragedii, która się rozegrała brało udział 5 osób. Jedna nie żyje. Reszta to Państwa przypuszczenia, osądy, a liczą się fakty. Dziś o 11 pożegnamy 16-letniego Eryka. Pożegnają go wszyscy, bliscy, dalsi, przypadkowi ludzie, których ta tragedia głęboko poruszyła. Uszanujmy prawo Rodziny do przeżywania żałoby na swój sposób – piszą miejscy urzędnicy.

W komunikacie złożono również kondolencje rodzinie zmarłego Eryka. Poinformowano również, że na znak żałoby flaga przed zamojskim magistratem została opuszczona do połowy masztu.

