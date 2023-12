Niedawno media obiegła informacja dotycząca Edyty Lewandowskiej, prezenterki TVP. „Fakt” opublikował zdjęcia, na których dziennikarka niesie w rękach wymowny pakunek. Dziennikarze zwrócili się do niej z pytaniem.

Rewolucja w TVP zbliża się wielkimi krokami. W stacji szykują się gigantyczne zmiany zarówno programowe, jak i – przede wszystkim – personalne. Z TVP odchodzą kolejni dziennikarze i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Niedawno dziennik „Fakt” opublikował zdjęcia, na których widać Edytę Lewandowską, prowadzącą „Wiadomości TVP”. Prezenterka opuszczała budynek telewizji publicznej trzymając w rękach pudło. Natychmiast pojawiły się sugestie, że znajdowały się tam rzeczy dziennikarki, które ta zabiera ze sobą planując rychłe odejście ze stacji.

„Fakt” postanowił zapytać u źródła, czy Lewandowska faktycznie zamierza w najbliższym czasie zmienić miejsce pracy i pożegnać się z TVP. Odpowiedzi jednak nie udało się uzyskać.

– Dziennik skontaktował się z Lewandowską, by skomentowała doniesienia na temat jej ewentualnego odejścia ze stacji. Nie zabrała jednak głosu – podał serwis Wirtualna Polska, który również opisuje całą sprawę.

