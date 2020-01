Do Paryża udało się dotrzeć kobiecie, która może być zarażona koronawirusem. Mieszkanka Wuhan ominęła kontrolę na lotnisku, ponieważ wcześniej wzięła tabletki przeciwgorączkowe. Wpadła przez posty w mediach społecznościowych.

Obecnie miasto Wuhan w Chinach jest zamknięte. Wstrzymano tam komunikację, zamknięto lotniska i odwołano imprezy masowe. Mimo to, koronowirus zdążył się już rozprzestrzenić nie tylko w Chinach, ale również w innych państwach. Przypadki choroby wykryto już w Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Tajlandii, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.

Koronawirus dotarł również do Europy, pierwsze przypadki odkryto w Paryżu i Bordeaux we Francji. Do Paryża dostała się również kobieta, która może być zarażona koronawirusem. To mieszkanka Wuhan, której udało się wylecieć z miasta jeszcze przed jego zamknięciem. Okazało się, że miała typowe dla choroby objawy, czyli gorączkę i kaszel. Udało jej się ominąć kontrolę na lotnisku, gdzie kamery termowizyjne wykrywały podwyższoną temperaturę ciała. Przed kontrolą wzięła bowiem tabletki przeciwgorączkowe.

Okazuje się, że kobieta pochwaliła się swoim „wyczynem” w mediach społecznościowych. Osoby, które zobaczyły wpis, błyskawicznie poinformowały chińskie władze. Skontaktowano się już z kobietą nakazując jej, by udała się do lekarza. O dochodzeniu w sprawie mieszkanki Wuhan poinformowała również Agnes Buzyn, francuska minister zdrowia.

Źr.: WP