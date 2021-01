Kończy się pierwszy tydzień ferii zimowych, które w tym roku odbywają się w jednym terminie. „Tygodnik Podhalański” opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z Gubałówki wskazujące, że wielu turystów nie udaje nawet przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

Miniony rok dla branży turystycznej był niezwykle trudny, a obecny zaczyna się w podobny sposób. Zamknięcie stoków, hoteli i restauracji – to tylko niektóre przykłady obostrzeń sprawiających, że wiele przedsiębiorstw jest na granicy bankructwa. Widać to mocno między innymi w Zakopanem, gdzie przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia biznesu.

Obostrzenia i ferie w jednym terminie nie zniechęcają jednak wielu osób do odwiedzenia Tatr. „Tygodnik Podhalański” udostępnił w mediach społecznościowych aktualne zdjęcia z Gubałówki. Na górze widać tłumy turystów.

Co istotne, naprawdę niewiele osób przestrzega obostrzeń sanitarnych. Widać wyraźnie, że trudno mówić o dystansie społecznym, również niewiele osób przestrzega obowiązku zasłaniania ust i nosa.

W komentarzach pod postem widać ogromny podział. Wiele osób jest oburzonych faktem, że specjalnie zostało w domu ze względu na pandemię, by nie narażać siebie i innych. Inni przekonują, że to wyraz chęci powrotu do normalnego życia.

