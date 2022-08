Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Szanse na samodzielne rządy ugrupowania są jednak niewielkie, tym bardziej, że Koalicja Obywatelska zanotowała w tej sondażowni najwyższy wynik od dwóch lat.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby w nich 31 procent głosów – wynika z sondażu CBOS. Nie jest to jednak powód do radości, ponieważ partia rządząca straciła 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca.

Dodatkowym problemem PiS jest rosnące poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Największe ugrupowanie opozycyjne uzyskało 21-procentowe poparcie – to o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Dla Koalicji Obywatelskiej jest to najwyższy wynik w sondażu CBOS od dwóch lat. Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła Polska 2050, która uzyskała 10 procent poparcia. Tutaj również jest wzrost o 2 pkt proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą poparcie deklaruje 7 procent respondentów. Poniżej progu wyborczego znalazły się zarówno Lewica (4 proc.), jak i Polskie Stronnictwo Ludowe (2 proc.). Po 1-procentowym poparciu otrzymały zarówno Porozumienie Jarosława Gowina, jak i Kukiz’15.

