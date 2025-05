Zdzisław, uczestnik programu „Sanatorium Miłości”, ujawnił czy za udział w show TVP płaci jakieś pieniądze. Powiedział o tym wprost.

Zdzisław to jeden z uczestników najnowszego sezonu show TVP, czyli „Sanatorium Miłości”. Koledzy z programu wybrali go nawet królem turnusu, czyli najbardziej lubianą osobą w grupie.

W rozmowie z serwisem jastrzabpost.pl Zdzisław zabrał głos ws. plotek dotyczących programu. Niektórzy sugerowali bowiem, że TVP płaci za udział w show, które jest bardzo popularne wśród widzów. Jak sytuacja wygląda naprawdę?

– Pierwszy raz słyszę, że w ogóle jest wynagrodzenie. Była jedna kwota, ale to 900 zł – powiedział Zdzisław, a kwota, o której wspomniał dotyczyła zwrotu kosztów podróży. – Opinie chodzą takie, że w telewizji zarabia się ogromne pieniądze. Mnie to przeraża, że ludzie mają takie podejście, ale widocznie trzeba im to wytłumaczyć – dodał.

Zdzisław kategorycznie podsumował swoją wypowiedź. – Nie dostaliśmy żadnych pieniędzy za udział w „Sanatorium miłości” – powiedział bez ogródek ucinając temat.

