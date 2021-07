Ekipa nie zwalnia tempa. Po sukcesie lodów stworzonych we współpracy z firmą Koral, youtuberzy związali się z firmą Herlitz. Wspólnie do sprzedaży wypuszczą artykuły papiernicze zaprojektowane przez członków Ekipy. Wygląda na to, że przed nowym rokiem szkolnym może być to prawdziwy hit.

Ekipa to grupa youtuberów skupiona wokół Karola „Friza” Wiśniewskiego. W ostatnim czasie twórcy mocno wykorzystują swoją ogromną popularność. Ich płyta okazała się sprzedażowym hitem, a lody, które powstały we współpracy z firmą Koral, były przez wiele tygodni praktycznie nie do zdobycia.

Tym razem twórcy szykują kolejny hit. Ekipa podjęła współpracę z firmą Herlitz. Jej efektem będą artykuły papiernicze zaprojektowane przez youtuberów. W asortymencie znajdą się zeszyty A4 i A5 oraz teczki rysunkowe A4. Wszystko zaprojektowane zostało w dwóch liniach, czyli łącznie uczniowie będą mieli do wyboru aż 12 różnych okładek.

Zeszyty mają trafić na rynek w sierpniu bieżącego roku i do rozpoczęcia roku szkolnego Herlitz planuje wypuszczenie 6-7 milionów sztuk produktów z logotypem Ekipy. „Bardzo cieszymy się, że zaczynamy współpracę z Ekipą, tak popularną wśród naszej grupy docelowej” – powiedział Jacek Pobłocki, szef marketingu firmy Herlitz. „Produkty przygotowane w ramach wspólnej kolekcji Herlitz/Ekipa doskonale uzupełniają nasze portfolio. Jesteśmy przekonani, że przygotowane propozycje spodobają się naszym klientom i będą doskonałym wyborem na sezon „Back to School 2021” i kolejne miesiące” – dodał.

Żr.: Onet