Patrzcie kto się reklamuje na moim kanale na You Tube. I słusznie: publiczność umownie mówiąc „prawicowa” wg badań szuka różnych opinii by je ze sobą konfrontować – w przeciwieństwie do lewoliberalnej, ta poza TVN, RASP i Agorę nosa nie wytyka i wszystkiego innego by zakazała. pic.twitter.com/jsBMwLSi9a