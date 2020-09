Wiele osób zastanawia się już, jak będzie wyglądała najbliższa zima. W ostatnich latach nie doświadczaliśmy siarczystych mrozów i obfitych opadów śniegu. A jak będzie tym razem?

Ostatnie zimy nie były zbyt śnieżne i mroźne. Poprzednia była pod tym względem rekordowa. Opadów śniegu było jak na lekarstwo a temperatura regularnie przekraczała 0 stopni Celsjusza. Nic więc dziwnego, że odzwyczailiśmy się już od mrozów.

A jak będzie wyglądała zbliżająca się zima? Synoptycy z Accuweather spekulują, że pogoda w tym roku również będzie stabilna. Raczej nie musimy obawiać się gwałtownych śnieżyc czy spadków temperatury. Wygląda więc na to, że czeka nas kolejna dosyć łagodna zima.

Również zwolennicy białych świąt Bożego Narodzenia mogą być zawiedzeni. Zima raczej ponownie będzie bardziej ciepła i deszczowa niż mroźna i śnieżna. W okolicach świąt temperatura ma oscylować w granicach od -4 do +4 stopni Celsjusza, co oznacza, że mało prawdopodobne jest, by utrzymała się pokrywa śnieżna.

Oczywiście należy pamiętać, że prognozy długoterminowe to jedynie przewidywania, które nie muszą się sprawdzić. Jaka będzie zima w tym roku – o tym przekonamy się za kilka miesięcy.

Źr.: Accuweather