Zbigniew Ziobro nadal przebywa na leczeniu, gdzie walczy z ciężką chorobą nowotworową. Poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik przekazał najnowsze informacje na temat lidera swojej partii. Przekazał również krótkie przesłanie od byłego ministra sprawiedliwości.

O tym, że Ziobro walczy z ciężką chorobą mówił jeszcze w grudniu Patryk Jaki. „U Zbigniewa Ziobry lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy. Ta diagnoza spadła na niego i na nas niczym grom z jasnego nieba” – mówił wówczas europoseł.

Nowe informacje przekazał Michał Wójcik. „Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku” – wyjaśnił Wójcik w rozmowie z „Super Expressem”.

Poseł dodał, że Ziobro przez lata bagatelizował objawy w postaci ciągłej chrypy. Sądził, że to jakiś rodzaj alergii. „Wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej. To wiem na pewno” – podkreślił Michał Wójcik.

Wójcik potwierdził też, że Ziobro przyjmuje ciężką chemię i walczy o powrót do zdrowia.

Źr. Polsat News; Super Express