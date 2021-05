Złodziej wybił szybę w vw golfie i skradł torbę, a w niej jak się okazało kilkaset tysięcy złotych. Na szczęście tę sytuację zauważył przejeżdżający obok funkcjonariusz. Choć złodziej uciekał z reklamówką pieniędzy, to dzięki interwencji policjanta, 45-letni sprawca trafił do aresztu . Ponad kilkaset tysięcy złotych wkrótce wróci do właścicieli, którzy nie kryli słów wdzięczności adresowanych wobec policjanta.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek po godz. 16.00. Jadący po służbie w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Struga w Łodzi kryminalny z zauważył mężczyznę, który wyciągał torbę przez wybitą szybę zaparkowanego tam auta. Następnie sprawca uciekał z reklamówką pieniędzy.

Funkcjonariusz natychmiast ruszył w pościg. Zastawił swoim samochodem trasę ucieczki podejrzewanego a następnie wysiadł i ruszył w jego stronę krzycząc „stój policja”. Doszło do szarpaniny, złodziej uderzył funkcjonariusza po czym kryminalny obezwładnił go powalając na chodnik i wytrącając trzymany w ręku nóż, który odrzucił na bezpieczną odległość.

To nie koniec, bo złodziej nadal próbował się oswobodzić i utrzymać w posiadaniu łupu. Z pomocą policjantowi przyszedł przechodzień, który podał telefon komórkowy co pozwoliło na wezwanie wsparcia pełniących służbę policjantów.

Złodziej pochodził z Gruzji

Reklamówka a w niej kilkaset tysięcy złotych została zabezpieczona. Włamywaczem okazał się 45-letni obywatel Gruzji. W dalszej kolejności funkcjonariusze ustalili świadków zdarzenia i pracownika firmy, który pobrał gotówkę a następnie zatrzymał się w tym rejonie na zakupy pozostawiając pieniądze w aucie. Po wyjściu ze sklepu zobaczył wybitą szybę i brak reklamówki z zaciągniętą pożyczką.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator postawił 45-latkowi zarzut kradzieży rozbójniczej za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zawnioskował też do sądu o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku izolując podejrzanego na najbliższe 3 miesiące. Sprawa pozostaje rozwojowa.

Źr. Policja Łódź