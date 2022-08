Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zamieścił w mediach społecznościowych nagranie mężczyzn, którzy wyrzucili psa do Stawików – zbiornika wodnego w mieście. Dzięki reakcji operatora monitoringu, czworonoga udało się uratować. Na ten moment nie wiadomo, czy sprawcy zostaną ukarani.

Zachowanie grupy mężczyzn nad zbiornikiem Stawiki w Sosnowcu oburzyło internautów. I trudno się dziwić. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać, jak jeden z nich w pewnym momencie bierze psa na ręce i przerzuca przez barierkę do wody.

Na całą sytuację zareagował operator monitoringu, który uratował psa. Na miejsce wezwano policję, jednak zanim funkcjonariusze przybyli na miejsce, ci się rozbiegli. Nie wiadomo na ten moment, czy zostaną odnalezieni i czy ewentualnie usłyszą zarzuty.

Nagranie z monitoringu opublikował w sieci między innymi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który nie krył oburzenia. „Brakuje mi słów! Jakiś dzban wrzucił bezbronnego posiada do Stawików, a grupka „kolegów” przyglądała się. Operator monitoringu widząc to zdarzenie, powiadomił służby i jednocześnie wezwał całą ekipę, aby ta przestała znęcać się nad zwierzęciem. Ci ekspresowo uciekli. Strach pomyśleć, co jeszcze mogli zrobić czworonogowi” – napisał.

Źr.: Facebook/Arkadiusz Chęciński