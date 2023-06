W sobotą rano przypadkowi przechodnie natknęli się w centrum Katowic na makabryczne odkrycie. Odnaleźli zwłoki 17-latka. Na razie nie wiadomo, jak doszło do śmierci. Śledczy ustalają dokładne okoliczności tragedii.

Jak informuje „Super Express”, zwłoki 17-latka odnaleziono na podwórku kamienicy przy ul. Św. Stanisława w centrum Katowic. Już wstępne ustalenia zajmujących się sprawą policjantów wykazały, że zmarły pochodził z Chorzowa.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci nastolatka. Sprawą zajmują się policjanci, którzy dążą do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii. Wiadomo, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono zwłoki, znajdują się kluby i bary, w których w weekendy jest pełno młodych ludzi. Dochodzi tam też do sprzeczek i awantur – informuje „Super Express”.

W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok 17-latka.

Źr. se.pl