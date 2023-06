Greckie media informują o makabrycznym znalezisku na wyspie Kos. W pobliżu drogi między Tigaki, a Marmari odnaleziono ciało młodej kobiety. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może to być ciało poszukiwanej 27-letniej Anastazji.

Niepokojące informacje napłynęły w niedzielne popołudnie z greckiej wyspy Kos. To tam od 13 czerwca trwają poszukiwania 27-letniej Anastazji z Polski. Teraz lokalne media (portal dimokratiki.gr) doniosły, że w okolicach drogi między Tigaki, a Marmari odkryto zwłoki. Wstępne ustalenia wskazują, że należą one do młodej kobiety.

Zwłoki znajdowały się ok. 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon należący do zaginionej Anastazji. Na razie brak oficjalnego potwierdzenia tożsamości ofiary.

Dramatyczne poszukiwania 27-letniej Anastazji. Policjanci zatrzymali 32-letniego obywatela Bangladeszu

Wiadomo jednak, że miejsce odnalezienia zwłok jest oddalone zaledwie o kilometr od miejsca zamieszkania 32-letniego obywatela Bangladeszu. Mężczyzna został aresztowany. W toku czynności okazało się, że tuż po zaginięciu Polki wykupił bilet do Włoch. Co więcej, śledczy dostrzegli na jego ciele ślady walki, m.in. zadrapania.

.@TeleexpressTVP | W Grecji trwają poszukiwania 27-letniej Anastazji Rubińskiej. Polka zaginęła na wyspie Kos. Na portalu internetowym greckiej gazety Proto Thema opublikowano film z monitoringu, na którym widać kobietę – dzień przed zaginięciem.pic.twitter.com/eRHhCx0Bxz — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) June 18, 2023

32-letni obywatel Bangladeszu może odpowiadać za zaginięcie w Grecji 27-letniej Polki. Portal https://t.co/vWdARnIKFO podaje, że mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia Anastazji Rubińskiej. Pochodząca z Wrocławia kobieta wyjechała na grecką wyspę Kos w celach zarobkowych. 12… pic.twitter.com/4cQo6ZrTEW — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) June 17, 2023

