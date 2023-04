Do oburzających scen doszło w Kraśniku w województwie lubelskim. 80-latek siedzący za kierownicą wyjeżdżając z parkingu uszkodził dwa samochody i prawie potrącił pieszych. Co więcej, najwyraźniej nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, bo próbował odjechać jak gdyby nigdy nic.

Wszystko rozegrało się przy ulicy Szpitalnej w Kraśniku. 80-latek próbował wyjechać autem z drogi wewnętrznej pomiędzy szpitalem, a pasażem handlowym. Niestety nie obyło się bez szkód.

Nagranie pojawiło się na popularnym kanale „STOP CHAM”. Widzimy na nim, jak 80-latek podczas cofania przeszorował bok zaparkowanego pojazdu. Nie zwrócił jednak na to uwagi i kontynuował cofanie. Prawie potrącił pieszą i rowerzystę, a później… uderzył tyłem w kolejny pojazd.

Sprawę opisuje też portal lublin112. Z jego ustaleń wynika, że 80-latek nawet po drugiej kolizji nie zamierzał się zatrzymywać i próbował odjechać. W pewnym momencie podbiegł do niego świadek, który uniemożliwił dalszą jazdę.

„W przypadku drugiej kolizji, kierowcy doszli do porozumienia. Jeżeli zaś chodzi o uszkodzonego forda, o wszystkim powiadomiona została policja. Tu jednak sprawca kolizji nie został ukarany, gdyż zdarzenie miało miejsce poza drogą publiczną” – czytamy na portalu.

Źr. o2.pl; lublin112.pl