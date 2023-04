Na cmentarzu w Kościanie w województwie wielkopolskim doszło do groźnego wypadku. 90-latek przechadzając się po cmentarzu wpadł do grobu. Konieczna okazała się interwencja straży pożarnej. Mężczyzna trafił do szpitala.

W sobotę przed południem na cmentarzu znajdującym się przy ul. Bączkowskiego w Kościanie doszło do groźnego zdarzenia. 90-latek szedł cmentarnymi alejkami i w pewnym momencie wpadł od wykopu przygotowanego pod kolejny grób.

Media poinformowały, że wykop zabezpieczono płytą. Jednak, gdy stanął na niej 90-latek, ta nie wytrzymała. Załamała się, a mężczyzna wpadł do środka.

Świadkowie natychmiast zaalarmowali służby. Senior znajdował się na głębokości 2,5 metra. Mężczyzna był przytomny, jednak został ranny w głowę. Na miejscu pojawili się strażacy pożarni, którzy przy pomocy drabiny i liny zdołali wydobyć mężczyznę. Zaraz po tym zabrano go do szpitala.

To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie. W Wielką Sobotę na cmentarzu w Lublinie wpadł 60-latek, który sprzątał grób swojej matki. Również w tym przypadku stanął na płycie, która uległa załamaniu. Strażacy wyciągnęli poszkodowanego.

Źr. Polsat News