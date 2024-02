Andrzej Duda przerwał milczenie po śmierci Aleksieja Nawalnego. Prezydent Polski zamieścił mocny wpis w serwisie „X”.

W piątek 16 lutego media obiegła informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego. Rosyjski opozycjonista i więzień polityczny Władimira Putina miał stracić przytomność podczas spaceru w trakcie swojego pobytu w kolonii karnej.

Podjęto próby ratunku Nawalnego jednak – według doniesień reżimowych rosyjskich mediów – opozycjonisty nie udało się uratować. Nie jest jednak tajemnicą, że Nawalny był wrogiem Putina. Aluzje nasuwają się więc same.

Głos po śmierci Nawalnego zabrał Andrzej Duda. Prezydent Polski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, który z pewnością nie spodoba się Władimirowi Putinowi.

Andrzej Duda opublikował wpis na swoim profilu społecznościowym w popularnym serwisie „X” (dawny Twitter). Duda nie bawił się w dyplomację ws. śmierci Nawalnego.

– Aleksiej Nawalny to kolejna ofiara reżimu kremlowskiego – rozpoczął swój wpis Andrzej Duda. – Ale ta brutalność jest oznaką słabości. Putinizm w końcu przeminie, a dziedzictwo Nawalnego zwycięży. Rodzinie składam kondolencje – dodał polski prezydent.

Alexey @Navalny is yet another victim of the Kremlin regime. But this brutality is a sign of weakness. Putinism will eventually pass and Navalny’s legacy will prevail. I extend my condolences to the family.