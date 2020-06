View this post on Instagram

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ @andrzej.duda Panie Prezydencie Andrzeju Dudo, Gdy ranił Pan mnie…milczałam, ale gdy uderza Pan w tych, których kocham…milczeć nie mogę!!! Bardzo proszę, aby zaprzestał Pan obrażania i wykluczania moich przyjaciół, kolegów, znajomych, wspaniałych LUDZI, wykształconych, mądrych i dobrych Polaków, za których podatki rozbija się Pan kolejnymi limuzynami… Proszę, aby nie straszył Pan potencjalnych wyborców, że ich dzieci będą oddawane parom homoseksualnym, bo dziś takie związki w Polsce nie są nawet prawnie uregulowane… Proszę natomiast, aby zajął się Pan ochroną polskich dzieci molestowanych i gwałconych przez bezkarnych (w wiekszości) księży. Za pańskiej prezydentury były ich pewnie dziesiątki albo setki, a Pan nie kiwnął w tej sprawie palcem za to, jak uczniak wysłuchuje Pan z pokorą dziesięciominutowych napomnień Rydzyka na wizji…. Choć nie głosowałam na Pana 5 lat temu, ale wstydzę się z każdym dniem coraz bardziej… Jest mi po ludzku przykro, bo ten urząd zobowiązuje, a ja ten urząd szanuję… To, że ma Pan na sumieniu ŁAMANIE POLSKIEJ KONSTYTUCJI, to "nic" w porównaniu z tym, że będzie Pan miał na sumieniu ZŁAMANE LUDZKIE ISTNIENIA!!! Obywatelka, która jako niekatoliczka, obawia się, że będzie następna do "odstrzału"… P.s. Z góry uprzedzam, że usuwam i blokuję osoby piszące wulgarne i obraźliwe rzeczy.Nie mam nic przeciwko odmiennym poglądom, ale wyrażanych z szacunkiem do drugiego człowieka. #LGTBtoLUDZIE #wyboryprezydenckie2020 #wybory2020 #andrzejduda #stopchildabuse #stophumantrafficking #stoptheviolence #stophomofobia #stophejt #stopdyskryminacji #stopnienawiści #newpost #instalife #protest #mamgłos #NIE #sprzeciw #czasdecyzji #stop #szacunek #miłość #humanity #rainbow #foryou #together