Autobus staranował przystanek w Östermalm w centrum Sztokholmu. Życie straciły trzy osoby, a wiele zostało rannych. Policjanci aresztowali kierowcę autobusu. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tragedii.

Jak informuje Interia powołująca się na media szwedzkie, rozpędzony autobus wjechał w wiatę przystankową przy Valhallavägen w Östermalm w centrum Sztokholmu. Do zdarzenia miało dojść o godzinie 15:24 czasu lokalnego.

„Trzy osoby zginęły, a wieleodniosło rany” – podał szwedzki dziennik „Aftonbladet”, cytowany przez Interię. Doniesienia potwierdza policja i służby ratunkowe. Wśród rannych znajdują się osoby w stanie ciężkim.

„Na miejscu obecna jest duża liczba policjantów, karetek pogotowia i jednostek służb ratunkowych, a droga w kierunku metra jest zablokowana” – opisuje dziennik „Aftonbladet”

Na razie nie wiadomo, czy tragedia to efekt celowego działania, czy wypadek. „Kierowcę autobusu aresztowano. Mężczyzna zostanie przesłuchany, aby mógł przedstawić swoją wersję wydarzeń. Przestępstwo zostało zakwalifikowane jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, nad czym właśnie zaczęliśmy pracować” – mówi Nadya Norton ze szwedzkiej policji.

Według służb autobus był piętrowy, kursował regularnie, ale w chwili wypadku, nie było w nim pasażerów. Służby wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.

Źr. Interia