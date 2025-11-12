Daniel Bała prowadzi własną firmę w Niemczech i przy okazji 11 listopada zdecydował się sprawdzić, co niemieckie media piszą o Narodowym Święcie Niepodległości Polski. Jak przyznał: „To nie jest dla nich kolejny dzień”.

Według Bały niemieckie portale przygraniczne traktują 11 listopada bardzo pragmatycznie — publikują komunikaty typu: „Achtung! Dziś w Polsce sklepy ZAMKNIĘTE” i ostrzegają przed mniejszym ruchem przekraczającym granicę czy ograniczeniami w zakupach i tankowaniu.

Zwrócił także uwagę, że część mediów pojmuje święto w kontekście historycznym — odnosząc się do 123 lat zaborów, historii Polski po I wojnie światowej i odzyskania niepodległości w 1918 roku. Serwisy takie jak Deutschlandfunk czy Deutsches Polen-Institut w jego ocenie „wyjaśniają Niemcom naszą historię”.

Nie zabrakło także politycznego spojrzenia — największe serwisy informacyjne w Niemczech (np. Tagesschau, Welt) relacjonują oficjalne obchody i cytują przemówienia polskich przywódców.

W poprzednich latach mediów niemieckie podejmowały także temat kontrowersji związanych m.in. z Marszem Niepodległości w Warszawie. – Dla jednych to dzień wolny od tanich zakupów, dla innych ważna lekcja historii, a dla jeszcze innych po prostu polityka – podsumował Bała.

Przeczytaj również: