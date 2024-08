Przemysław Babiarz wrócił do komentowania Igrzysk Olimpijskich. To efekt cofnięcia kary zawieszenia przez władze TVP. Co dziennikarz powiedział po powrocie na antenę?

– Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – mówił Przemysław Babiarz na antenie TVP opisując utwór Johna Lennona pt. „Imagine”. Za tę wypowiedź został zawieszony przez TVP.

W obronie dziennikarza stanęło jednak wielu jego kolegów po fachu, ale również zwykłych kibiców. Presja na pracodawcę komentatora była ogromna. Wreszcie zdecydowano się odwiesić Babiarza, a ten ponownie wrócił do pracy.

Kibice zapewne spodziewali się, że po powrocie na antenę Babiarz w jakiś sposób nawiąże do swojej kilkudniowej nieobecności. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Babiarz komentował bowiem zmagania lekkoatletów, aczkolwiek nie zabierał głosu w innych sprawach, niż to, co działo się w tym momencie na torach biegowych.

Przemysław Babiarz wrócił do komentowania w piątek o godzinie 19:10. Dziennikarz został oddelegowany do relacjonowania zawodów lekkoatletycznych.

Przeczytaj również: