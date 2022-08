Reprezentacja Polski w siatkówce wygrała wszystkie swoje mecze grupowe na tegorocznych mistrzostwach świata. Ostatnie spotkanie Polacy wygrali z najtrudniejszym rywalem, czyli USA, choć i ten mecz nie sprawił większych problemów. Co na ten temat sądzi Bartosz Kurek? Dziennikarze mogli być zszokowani jego opinią.

W fazie grupowej Polacy nie przegrali ani jednego spotkania. Pewnie pokonali Bułgarię i Meksyk. Najwięcej problemów sprawili siatkarze z USA, którzy zdołali wygrać pierwszego seta. Później jednak polscy gracze nie zostawili im szans i ostatecznie wygrali 3:1.

Tuż po meczu z Amerykanami z dziennikarzami rozmawiał kapitan polskiej reprezentacji Bartosz Kurek. Okazuje się, że pomimo dość pewnego zwycięstwa nie jest on w pełni zadowolony z tego, co pokazali polscy siatkarze. Dostrzegł jednak również pozytwy.

Czytaj także: Maciej Rybus przerwał milczenie. Rozmawiał z rosyjskimi mediami

„Myślę, że potrafimy grać lepiej i że najlepsze mecze przed nami. Zadowolony jestem z tego, że w trakcie spotkania potrafiliśmy znaleźć rozwiązania naszych problemów. Że nie spuszczaliśmy głów, tylko znaleźliśmy elementy, w których byliśmy lepsi od Amerykanów i to wykorzystaliśmy” – powiedział Bartosz Kurek, cytowany przez Sport.pl.

Dodał również, że cieszy go, iż w pierwszym secie pomimo słabszej gry Polacy nie pozwolili na to, aby Amerykanie ich zdystansowali. „Potrafiliśmy zrzucić z siebie ciężar popełnionych wcześniej błędów i z czystą głową podejść do kolejnych setów i kolejnych akcji” – powiedział Bartosz Kurek.

Źr. wprost.pl