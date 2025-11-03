Powstanie 16 schronów rozsianych na terenie całego miasta, zamiast jednego centralnego. Tak Białystok szykuje się na zagrożenie zewnętrzne. Władze miasta przyznają, że taki system zastosowano w oparciu o doświadczenia wojny na Ukrainie.

„Założenie jest takie, by w szesnastu szkołach udzielana była pomoc w razie potrzeby. Szkoły wyposażone zostaną np. w magazyny energii. W tej chwili pracujemy nad koncepcją takich miejsc” – przekazał „Kurierowi Porannemu” wiceprezydent Marek Masalski. To on objął nadzór nad Biurem Zarządzania Kryzysowego.

„Chodzi nam o to, by obrona ludności była rozproszona po mieście i ławo dostępna dla mieszkańców” – przekazały władze.

Urzędnicy poinformowali, że Białystok czerpie w ten sposób z doświadczenia obrony cywilnej Ukrainy.

Polsat News przypomina, że w październiku rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Stanowi on, że na budowę infrastruktury ochronnej przeznaczonych zostanie około 20 mld złotych.

Źr. Polsat News