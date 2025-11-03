Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nietypowe nagranie. Pokazał na nim szczątki rosyjskich dronów, które we wrześniu wleciały na polskie terytorium.
W poniedziałek wieczorem Donald Tusk opublikował nagranie. Wyjaśnił, że zarejestrowano je w „jednym z obiektów Służby Kontrwywiadu Wojskowego”. Za premierem widać szczątki dronów wojskowych.
„To, co za mną widzicie, to szczątki rosyjskich dronów, które spadły na polską ziemię wtedy, pamiętnej nocy z 9 na 10 września” – powiedział Tusk.
„Tak skończy każdy wrogi dron, każdy rosyjski dron, który nad polską ziemię nadleci” – zapewnił szef polskiego rządu.
„Nad tym pracujemy, dlatego inwestujemy te miliardy, miliardy złotych w nowoczesną polską armię, w nowoczesne polskie służby, aby zabezpieczyć polskie niebo i polską ziemię przed takimi obiektami” – powiedział Tusk.
Źr. Polsat News; X