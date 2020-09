Adam Bielan w programie „Fakty po faktach” na antenie telewizji TVN komentował wydarzenia związane z kryzysem z Zjednoczonej Prawicy. W pewnym momencie z przekąsem zwrócił się do dziennikarza prowadzącego program. Stwierdził, że z jednej ze zmian w rządze, dziennikarze TVN powinni się cieszyć.

Choć media wskazywały, że Kaczyński nie dał koalicjantom gwarancji, że w kolejnych wyborach otrzymają miejsca na liście, to Bielan uważa, że to kwestia czasu. „Nie chcę uprzedzać faktów. Natomiast myślę, że kwestie wspólnych list wyborczych będziemy mogli jeszcze w tym albo przyszłym roku ustalić. Najważniejsza jest w tej chwili rekonstrukcja rządu oraz dokładny plan rządzenia, bo to interesuje przede wszystkim Polaków, nie walka o miejsca na listach w 2023 roku, tylko plan rządzenia, rozwiązywanie realnych problemów, jak choćby walka z epidemią” – mówił.

Czytaj także: Tomczyk zastępuje Budkę! Wygrał głosowanie z dużą przewagą

Bielan zapewnił, że w rządzie najważniejszy jest premier. Zauważył jednak, że objęcie przez Kaczyńskiego funkcji szefa komitetu ds. bezpieczeństwa nie jest niczym nowym. „Bardzo często zdarza się, że wicepremier jest jednocześnie szefem komitetu. Czy gospodarczego czy społecznego, czy – jak sądzę – w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli dojdzie do jego wejścia do rządu, mam nadzieję, że tak, komitetu ds. bezpieczeństwa” – wskazał.

Bielan: „Powinniście się cieszyć w TVN”

Prowadzący program Piotr Marciniak kontynuował wątek. Dziennikarz dopytywał, po co Jarosław Kaczyński w ogóle wchodzi do rządu, skoro przez ostatnie lata tego nie robił. Bielan wykorzystał okazję i w odpowiedzi pozwolił sobie na złośliwość pod adresem redakcji TVN.

Czytaj także: Emilewicz odchodzi z Porozumienia! „Stanęliśmy po przeciwnych stronach sporu”

„W pana stacji od wielu lat nazywa się Jarosława Kaczyńskiego złośliwie szeregowym posłem. Od wielu lat stacja TVN twierdzi, że to jest sytuacja niezdrowa, że Jarosław Kaczyński jako szef największej partii, szef naszego obozu nie jest w rządzie, więc teraz powinniście się państwo cieszyć, że Jarosław Kaczyński w końcu znajdzie się w rządzie.” – podsumował Bielan.

Źr. dorzeczy.pl