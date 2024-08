PiS nie ma dobrego kandydata, nie ma kandydata, który mógłby walczyć o reelekcję, w związku z czym idea szerokich, otwartych prawyborów może być zasadna – mówi Krzysztof Bosak na antenie Radia ZET. Polityk Konfederacji przedstawił dwa warianty pomysłu na wybory prezydenckie. Jeden jest jednocześnie zaskakującą propozycją dla PiS-u.

Już w przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie. Obecnie trwają spekulacje nad nazwiskami możliwych kandydatów. Głos w tej sprawie zabrał ostatnio Krzysztof Bosak, który podzielił się na antenie Radia ZET zaskakującymi pomysłami.

– Podjąłem decyzję, że jeżeli będziemy musieli rywalizować o wejście do II tury, będzie wielu kandydatów prawicowych, to w ramach Rady Liderów będę namawiał do poparcia Sławomira Mentzena – oświadczył na wstępie, kiedy pojawił się wątek wyborów.

Następnie przeszedł do nowej idei, wspólnego kandydata prawicowego. – Jeżeli będzie możliwa organizacja prawyborów na całej prawicy, tak jak wczoraj grupa prawicowych publicystów, profesorów wyszła z inicjatywą robienia prawyborów prezydenta wolnej Polski, to jestem gotów do takiej rywalizacji, pod warunkiem że wziąłby udział w niej także PiS – zaznaczył.

Bosak przedstawił pomysł. To wyzwanie dla PiS-u?

Bosak przekonuje, że nadal trwają analizy przedwyborcze. – Jeżeli idziemy w wariant rywalizacji na opozycji, rywalizacji na szeroko pojętej prawicy z PiS-em włącznie, to będziemy stawiać na Sławomira Mentzena, jeżeli jest możliwe, żeby od razu próbować wejść do II tury i ci kandydaci PiS-u, którzy są w tej chwili rozpatrywani, chcieliby jeszcze przed I turą poddać się weryfikacji i rywalizacji, to jestem gotowy z nimi rywalizować na uczciwych zasadach – zaznaczył.

– PiS nie ma dobrego kandydata, nie ma kandydata, który mógłby walczyć o reelekcję, w związku z czym idea szerokich, otwartych prawyborów wszystkich partii opozycji tej prawicowej, demokratycznej, od Konfederacji, przez PiS, Solidarną Polskę, inne partie, jak Polska Jest Jedna, czy środowiska niezależne, patriotyczne, obywatelskie, taka idea może być zasadna – poinformował.

W opinii Bosaka jest dobre rozwiązanie dla PiS, ale przede wszystkim dla wyborców. – Ja jestem gotowy do takiej rywalizacji i również jak najlepszego reprezentowania wyborców PiS-u w wyborach prezydenckich – podkreślił.

