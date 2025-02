Nowe informacje na temat morderstwa na gdańskiej dzielnicy Brzeźno. Sekcja zwłok zabitego mężczyzny wskazuje na brutalną kaźń.

Informacje o dramatycznym zdarzeniu gdańska policja przekazała za pośrednictwem swojego profilu w serwisie społecznościowym Facebook. – Dziś około godziny 06:30 policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Młodzieży Polskiej doszło do szarpaniny mężczyzn. We wskazanym miejscu funkcjonariusze znaleźli starszego mężczyznę, który miał obrażenia głowy. Pomimo prowadzonej reanimacji, nie udało się go uratować – napisano w niedzielę.

Do tragedii doszło na spokojnej gdańskiej dzielnicy Brzeźno. W wyniku działań prowadzonych przez śledczych udało się zatrzymać podejrzanych. – Na skutek prowadzonych działań kryminalni z pomorskiej policji oraz kryminalni z komendy miejskiej w Gdańsku przy udziale kontrterrorystów zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę. Trwają czynności z zatrzymanymi – informowali funkcjonariusze.

W poniedziałek popołudniu prokuratura otrzymała wstępne informacje w związku z przeprowadzoną sekcją zwłok zamordowanego. – Mężczyzna miał rany tłuczone głowy. Było ich kilkanaście. Biegli orzekli, że na pewno zadała je jakaś inna osoba. Mają one charakter ran po uderzeniu narzędziem tępokrawędzistym typu tłuczek – powiedział w rozmowie z „Faktem” prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zamordowany najprawdopodobniej mieszkał w okolicy. Zginął w drodze do kościoła. Śledczy na ten moment nie chcą ujawnić czy podejrzani znali ofiarę.

