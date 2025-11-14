Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Krajowej weszli do ratusza w Otwocku, aby zabezpieczyć podpisy Szymona Hołowni. Chodzi o aferę Collegium Humanum. Służby chcą sprawdzić, czy podpisy w aktach uczelni zgadzają się z oryginalnymi podpisami lidera Polski 2050.

Prezydent Otwocka przekazał funkcjonariuszom dokumenty związane z byłym Marszałkiem Sejmu. „Super Express” i Radia Eska donosiły wcześniej nieoficjalnie, że zabezpieczono dokumenty zawierające oryginalne podpisy Szymona Hołowni.

„W toku śledztwa dotyczącego działalności dawnego Collegium Humanum zachodzi potrzeba uzyskania opinii z zakresu pisma ręcznego w celu weryfikacji autentyczności podpisów Szymona Hołowni na zabezpieczonej w toku postępowania dokumentacji” – poinformowała prokuratura cytowana przez Polsat News.

„Prezydent Miasta Otwocka odmówił ich wydania. Wobec tego prokurator prowadzący śledztwo wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy (w postaci wskazanych dokumentów). Na tej podstawie Prezydent Miasta Otwocka wczoraj (13 listopada) dobrowolnie (tj. bez przeprowadzania przeszukania) wydał żądane dokumenty funkcjonariuszom CBA” – przekazała Prokuratura Krajowa dziennikarzom Polsat News.

Śledczy zapewniają, że to standardowa procedura. Dodają, że w tej sprawie sporządzono już kilkanaście takich opinii.

Szymon Hołownia zapewniał kilka miesięcy temu, że nie studiował na Collegium Humanum. Podkreślił, że jeśli w sprawie pojawia się jego nazwisko, to wykorzystano je bez jego zgody. „Mówię wprost – tych studiów nie było. Jestem jednym z tych polityków, którzy otwarcie i z dumą mówią: mam wykształcenie średnie” – mówił lider Polski 2050 pod koniec czerwca.

Źr. Polsat News