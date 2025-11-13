Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w mocnych słowach komentował sytuację byłego ministra Zbigniewa Ziobry. W jego wypowiedzi pojawiło się też ostrzeżenie pod adresem władz w Budapeszcie. To one udzieliły wcześniej azylu Marcinowi Romanowskiemu. Obecnie na Węgrzech przebywa również sam Ziobro.

Sikorski w rozmowie na antenie Polsat News odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry. „Jeśli minister Zbigniew Ziobro uważa, że nic złego nie zrobił, to przypomnę jego własne słowa: Niewinni nie mają się czego obawiać” – powiedział.

Szef polskiej dyplomacji dodał, że zachowanie Ziobry to „smutna degrengolada kogoś, kto chciał uchodzić za szeryfa”. „Prokuratura i sądy wzywają do wyjaśnień” – podkreślił Sikorski.

„To smutne, że cała Europa widzi, że były minister sprawiedliwości ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Liczyłbym na to, że Węgry nie powtórzą tego precedensu” – zaznaczył Sikorski. Nawiązał w ten sposób do udzielenia Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego na Węgrzech.

Sikorski ostrzegł Węgry przed udzieleniem azylu Ziobrze. Jak ocenił, „to będzie kolejny nieprzyjazny krok wobec Polski”. „Jeśli to zrobią, to spotka się to z reakcją dyplomacji” – zaznaczał.

„Patrioci mówią o suwerenności, a gdy trzeba zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji to uciekają. To hipokryzja” – ocenił. „Maksyma im więcej mówią o patriotyzmie, tym więcej kradną ma tu zastosowanie” – powiedział Sikorski.

Źr. Polsat News