Parlament Europejski zdecydowaną większością przegłosował uchylenie immunitetu dla europosła z Polski. Grzegorz Braun jest podejrzany przez prokuraturę łącznie o popełnienie sześciu przestępstw w drugiej sprawie karnej. Jedna z nich dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej lekarki Gizeli Jagielskiej.

Parlament Europejski rozpatrzył wniosek, który w czerwcu złożył jeszcze ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Podstawą wniosku stało się podejrzenie prokuratury, że Grzegorz Braun dopuścił się rzekomo sześciu przestępstw. Zarzuty dotyczą m.in. pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

W czwartek Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Brauna zdecydowaną większością. W głosowaniu uczestniczyło 634 europarlamentarzystów – 554 było za, przeciw – 60, 20 wstrzymało się od głosu.

Polsat News przypomina, że Braun już w maju miał uchylony immunitet w związku z podejrzeniem popełnienia innych siedmiu przestępstw. Chodziło wówczas m.in. o głośne zgaszenie świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. Nowy zarzut prokuratury wymaga jednak osobnego wniosku o uchylenie immunitetu.

Źr. Interia