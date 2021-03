Włodzimierz Czarzasty w programie Onet Rano dalej komentował kontrowersyjny niedzielny transfer polityczny. Było to spore zaskoczenie, bo Monika Pawłowska, dotychczasowa wiceszefowa klubu lewicy ogłosiła, że przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Szef SLD przyznał, że nadal nie może wyjść ze zdziwienia, bo podobnej sytuacji jeszcze nie widział.

Czarzasty najwyraźniej nadal nie wyszedł ze zdziwienia, bo w programie Onet Rano w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w ogóle tego nie krył olbrzymiego. Przyznał, że niedzielny transfer polityczny Moniki Pawłowskiej jest czymś, czego jeszcze nie widział.

„Uważam, że przechodzenie posłów z partii do partii do zły standard.” – ocenił Czarzasty. „Jednak przejście Moniki Pawłowskiej z Lewicy na ciemną stronę mocy, z którą sama walczyła dopiero co, jest zdumiewające. To nowy najgorszy standard w polityce” – dodał lider lewicy. „To jest dla mnie zadziwiające. Mam 61 lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałem” – powiedział.

Czarzasty twierdzi, że nie znał Pawłowskiej

Gość Tomasza Sekielskiego przyznał, że nie zna dobrze Pawłowskiej. Poseł zwrócił uwagę, że wywodzi się ona z Wiosny Roberta Biedronia. Jak dodał, posłanka ta przechodzi do formacji, która „akceptuje bicie kobiet pałkami”.

Posłanka Lewicy Monika Pawłowska zdecydowała się na radykalną zmianę barw politycznych i przejście do Porozumienia Jarosława Gowina. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. „Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem” – napisała na Twitterze.

