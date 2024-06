Dwaj członkowie Grupy Wagnera staną przed polskim sądem za działalność, jaką prowadzili na terenie naszego kraju. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia. Zatrzymanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Oskarżeni to Andrei G. i Alex T., członkowie Grupy Wagnera. Śledczy zarzucili im udział w działalności obcego wywiadu oraz o udział w międzynarodowym związku o charakterze zbrojnym mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Członkowie Grupy Wagnera wpadli w ręce funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie 11 sierpnia 2023 r.

Prokuratura Krajowa wydała oficjalny komunikat w tej sprawie. „Oskarżeni prowadzili rekrutację obywateli polskich oraz cudzoziemców przebywających na terenie Polski do wojskowej służby najemnej zakazanej przez prawo międzynarodowe (PMC Wagner Group, określanej jako Grupa Wagnera). W tym celu na terenie Krakowa i Warszawy rozkleili co najmniej kilkaset tzw. naklejek werbunkowych. Umożliwiały one nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dalszymi osobami odpowiedzialnymi za nabór i organizację” – czytamy.

Prokuratura informuje, że zatrzymani członkowie Grupy Wagnera prowadzili w Polsce wojnę hybrydową. „Oskarżonym zarzucono również działalność na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej poprzez prowadzenie tzw. wojny hybrydowej, w tym działań propagandowych, mających na celu destabilizację sytuacji politycznej i wyrządzenie Polsce szkody” – napisano w komunikacie.

