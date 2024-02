Wirtualna Polska powołuje się na słowa człowieka z otoczenia Andrzeja Dudy. Chodzi o pogłoski o wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę.

Bardzo gorąco w przestrzeni publicznej zrobiło się po wypowiedzi Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, który stwierdził, że nie należy „wykluczać” możliwości wysłania do Ukrainy wojsk Zachodu. Sprawa odbiła się szerokim echem na całym świecie.

Serwis Wirtualna Polska publikuje wypowiedź jednego z bliskich współpracowników Andrzeja Dudy, który chciał zachować anonimowość. Przedstawiciel prezydenta, nazywany przez WP „informatorem z Pałacu”, przyznaje, że Polska nie ma w planach wysłania żołnierzy na Ukrainę.

– Nie ma takich zamiarów, że nagle Polska wyśle do Ukrainy swoich żołnierzy. Nie, Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy i nie przyłączy się do realizacji pomysłu wysłania tam wojsk europejskich – powiedział człowiek z otoczenia Andrzeja Dudy.

– Prezydent i rząd ustalili wspólne stanowisko. Polska – za pośrednictwem prezydenta Andrzeja Dudy – przedstawiła je na spotkaniu – dodał bliski współpracownik głowy polskiego państwa.

