Witold Gadowski, prawicowy publicysta, zamieścił wpis w serwisie „X”. Zasugerował w nim, co powinien zrobić obecnie Andrzej Duda po zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika na terenie Pałacu Prezydenckiego.

Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej brali udział w uroczystości powołania doradców Prezydenta RP. Jednym z nich został Błażej Poboży, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Sprawa zatrzymania polityków Prawa i Sprawiedliwości odbiła się szerokim echem. Komentarzy w sieci jest mnóstwo. Jeden z nich zamieścił publicysta Witold Gadowski, który zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy z wymowną sugestią.

– Prezydent powinien poprosić o ochronę Wojsko Polskie. Żarty się skończyły – napisał Gadowski na swoim profilu w serwisie społecznościowym „X” (dawny Twitter).

Prezydent powinien poprosić o ochronę Wojsko Polskie. Żarty się skończyły — witold gadowski (@GadowskiWitold) January 9, 2024

Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie należałoby uważać za „atomowy” scenariusz. Mielibyśmy bowiem do czynienia z sytuacją, którą do tej pory pozostawała bez precedensu. Trudno jednak przewidzieć czy głowa państwa zdecyduje się na tak radykalne rozwiązanie, jak to zaproponowane przez Gadowskiego.

