Joanna Jędrzejczyk opowiedziała o nieprzyjemnej sytuacji z księdzem. Duchowny był wyraźnie zdegustowany jej poglądami. W jego obronie stanął ks. Daniel Wachowiak. Popularny w internecie kapłan podsumował również polską zawodniczkę.

Joanna Jędrzejczyk nigdy nie ukrywała, że jest osobą wierzącą. Nawet komentatorzy zwracali uwagę, że przed walką trzymała różaniec w ręku. Była mistrzyni UFC miała jednak trudną przeprawę z pewnym księdzem. Opowiedziała o tym w rozmowie z Przemkiem Górczykiem.

– Ksiądz mówi do mnie: mam z panią problem. Pani się określiła, że jest za czarnym protestem i wolnymi mediami. Pani przychodzi do Kościoła, widzę to, ale nie wiem co mam z panią zrobić. Mam pani dać rozgrzeszenie i komunie? Pani jest za zabijaniem ludzi – opowiedziała.

Jędrzejczyk przyznała, że odeszła od konfesjonału i zdecydowała się na modlitwę. Następnie chciała przystąpić do komunii świętej, jednak ksiądz, który ją wcześniej spowiadał, odmówił udzielenie sakramentu. Była zawodniczka mma nie ukrywa, że jest zniesmaczona takim zachowaniem. Powiedziała to bardzo dosadnie, używając wulgaryzmów.

Ksiądz Daniel Wachowiak odpowiada byłej mistrzyni UFC

Nieoczekiwanie w obronie duchownego stanął ks. Daniel Wachowiak. Kapłan, który aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, zamieścił nagranie, w którym wyjaśnił swoje stanowisko.

– Bardzo dobrze zrobił ten ksiądz, dlatego, że miłość bez prawdy nie istnieje. (…) Są tacy ludzie, którzy bez rozgrzeszenia potrafią pójść do komunii świętej. Ja jako ksiądz, nie mogę nie dać komunii, ponieważ byłaby to zdrada tajemnicy spowiedzi – przekonuje.

– I tacy chcą dzisiaj mówić, jak ma zachowywać się Kościół. A co gorsze, mam wrażenie, że niektórzy hierarchowie Kościoła i kościelny mainstream boją się opinii takich ludzi i chcą im ulec. Brawa dla księdza, który nie dał rozgrzeszenia. „Lepszy pusty Kościół, niż pełen diabłów” – podsumował.

