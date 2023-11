Wielki gwiazdor sprzed lat, Alessandro Del Piero wziął udział w turnieju charytatywnym w Tychach. Nie zabrakło pytań o polską reprezentację. Włoch zdecydowanie stanął w obronie polskich piłkarzy. Zwrócił uwagę, że w jego kraju była podobna sytuacja.

Piłkarska reprezentacja Polski, pomimo stosunkowo słabej grupy eliminacyjnej, nie zdołała bezpośrednio awansować na przyszłoroczne Euro. Pozostaje jeszcze walka w barażach, ale ich wynik bardzo trudno przesądzać. O porażce zadecydowały przede wszystkim kompromitujące mecze z dużo słabszymi rywalami, jak na przykład Mołdawia, która potrafiła nawet pokonać Polaków.

W piątek Polacy zremisowali z Czechami, a żeby jeszcze liczyć się w rozgrywkach musieli za wszelką cenę wygrać. Nic dziwnego, że na piłkarzy po raz kolejny spadła krytyka. W ich obronie stanął niespodziewanie Del Piero, który pojawił się w naszym kraju z okazji turnieju charytatywnego w Tychach.

„Nie widziałem meczu, ponieważ blisko 20 godzin leciałem z Los Angeles. Udało mi się tylko przejrzeć wyniki” – rozpoczął Del Piero. „Wiem jednak, że dziś żadnej reprezentacji narodowej nie jest łatwo o wypracowanie jakiegoś stylu. Ale poziom waszych zawodników jest bardzo wysoki, choć oczywiście czasem w reprezentacji nie pokazują się oni z najlepszej strony” – mówił.

„Wahania formy w reprezentacji są normalne. To samo mieliśmy we Włoszech, przecież nie zakwalifikowaliśmy się na dwa mundiale z rzędu” – przypomniał Del Piero. „Ale spokojnie, macie świetnych zawodników, a to daje możliwość uzyskiwania dobrych wyników w przyszłości” – dodał.

Źr. Interia