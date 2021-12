Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok wobec Emila C. za znęcanie się nad matką. Dezerter, który z biegł na Białoruś został skazany prawomocnie na 6 miesięcy ograniczenia wolności i roczny zakaz zbliżania się do matki. Sąd zobowiązał go również do powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

Dezerter jest poszukiwany listem gończym. Obecnie przebywa na Białorusi, gdzie zbiegł w połowie grudnia. Już wcześniej w mediach informowano, że toczy się przeciwko niemu sprawa dotycząca znęcania nad jego matką. Rozprawę apelacyjną prowadzono z wyłączeniem jawności, ale wyrok podano do wiadomości publicznej.

Sąd poinformował, że utrzymuje w mocy wyrok skazujący Emila C. na 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz zobowiązuje go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Nie może on się zbliżać do matki na odległość mniejszą niż 50 m i kontaktować bezpośrednio przez rok od uprawomocnienia się wyroku.

Po tym jak dezerter zbiegła na Białoruś, rzecznik olsztyńskiego sądu podał komunikat o toczącej się przeciwko niemu sprawie. „Znieważał matkę, poniżał ją, krzyczał. Zmuszał do robienia mu zakupów w postaci papierosów i alkoholu, a także zabraniał korzystać z jedynego pokoju. W konsekwencji jego matka zmuszona była całymi popołudniami i wieczorami przebywać w kuchni i siedzieć na krześle” – mówił.

Sąd ustalił także, że do ostatniego „przejawu znęcania się” doszło 7 maja 2021 roku. „Tego dnia oskarżony uderzył matkę wielokrotnie otwartą dłonią w twarz i tył głowy. Następnie oburącz zaciskał dłonie na jej szyi, a także uderzył ją zaciśniętą pięścią i głową w twarz” – informował podał rzecznik.

Źr. RMF FM