Jolanta Pieńkowska pracowała w redakcji telewizji TVN przez blisko 20 lat. Ten czas dobiegł końca. W czwartek dziennikarka pożegnała się z widzami prowadząc po raz ostatni program „Fakty po faktach”.

„Kończymy nasz program. Ja chciałabym przy tej okazji państwu serdecznie podziękować. Od blisko 20 lat spotykamy się na antenach TVN24, TVN24 BiS i TVN. W tym czasie poprowadziłam setki programów, wywiadów, wydań specjalnych, w tym między innymi francuski wieczór wyborczy czy zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłam też korespondentką w Nowym Jorku” – mówiła dziennikarka kończąc program.

„Nie odchodzę na emeryturę. Chcę po prostu mieć czas dla siebie i dla swoich najbliższych, a życie przyniesie to, co przyniesie i czas pokaże, co będę robić” – powiedziała Pieńkowska.

„Za każdy program dziękuję każdej redakcji, każdemu zespołowi i każdej osobie, z którą pracowałam. Dziękuję też państwu, bo bez państwa obecności z pewnością tutaj nie byłoby mnie. Dzisiaj mówię po raz ostatni: to były „Fakty po południu” – powiedziała dziennikarka.

Pieńkowska pracowała w TVN od 2006 r.

Źr. dorzeczy.pl